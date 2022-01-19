İhlas Haber Ajansı

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Elektrik direğinden düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da çıktığı elektrik direğinden düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da çıktığı elektrik direğinden düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesi Çamalan Mahallesi'nde 22 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haşmet Şencan (58) çıktığı elektrik direğinden düşerek yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası Şencan, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altında bulunan Şencan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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