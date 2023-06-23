Elektrik ekipleri bayramda görev başında

YEDAŞ; Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta Kurban Bayramı tatili boyunca nöbet sistemi ile mesailerinin başında olacak. 3 milyondan fazla müşterinin daha huzurlu ve keyifli bir bayram geçirmesi amacıyla tatil boyunca ekip, ekipman ve ilave araçları ile sahada olacaklarını bildiren YEDAŞ, SCADA sistemiyle şebekenin ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetleri 24 saat kontrol edileceği bilgisini verdi.

Şebekeye uzaktan müdahale

Sorumluluk bölgesi genelinde yaklaşık 85 bin 300 bin km hat uzunluğuna sahip YEDAŞ, devreye aldığı SCADA sistemiyle şebekeyi uzaktan izleyip kontrol ediyor ve arıza durumunda elektrik kesintisine en yakın ekiple zamanında müdahale sağlıyor. YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, elektriğin sıradan bir günde bile hayati önem taşıdığını, hizmet bölgesindeki tatil beldelerinde enerji tüketim yoğunluğuna karşı vatandaşlara mağduriyet yaşatmamak için var gücüyle çalıştığını belirterek 24 saat esasına dayalı çalışmaya devam edileceklerini söyledi.

Acil durum planı oluşturuldu

Acil durum planının oluşturulduğunu ifade eden Bilgi, “641 arıza onarım personeli, 232 araç, 76 nöbetçi amir, 40 kişilik şebeke yönetim merkezi, 12 adet jeneratör ile herhangi bir arıza durumunda, ekiplerimiz hızlı bir şekilde yerinde müdahale ederek sorunu çözecek. Ekipler gece-gündüz demeden, ilgili tüm elektrik hatlarını düzenli olarak kontrol edecek ve gerekli bakım, onarım çalışmalarını gerçekleştirecek” diye konuştu.

Bayramda planlı bakımların askıya alındığını aktaran Genel Müdür Bilgi, uzaktan izleme sistemleri, çağrı merkezi ve diğer kanallar üzerinden gelen bildirimler doğrultusunda en yakın ekibi yönlendirerek arızanın giderilmesini sağlayacaklarını sözlerine ekledi.