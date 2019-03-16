Elektrik kablosuna takılan martı 7 saat sonra kurtarıldı

Samsun'da ırmak üzerinden geçen elektrik kablosundaki balıkçı kancasına takılan martı 7 saat sonra kurtarılabildi. Martının yaşam mücadelesi saniye saniye görüntülendi.

Samsun'un Canik ilçesindeki Mert Irmağı üzerinden geçen elektrik kablosuna sarılan balık kancasına gagasından takıldı. Saat 08.00 sıralarında takıldığı tahmin edilen martı 7 saat boyunca kancada asılı kalarak yaşam mücadelesi verdi.

Çevredeki duyarlı vatandaşlar, elektrik kurumu ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen elektrik kurumu ekipleri, itfaiyeciler ve vatandaşlar martı için seferber oldu. Martı, ırmağın tam ortasında kaldığı için elektrik ve itfaiye ekiplerinin bomu yeterli gelmedi. Bunun üzerine ırmağın karşısına geçen elektrik ekipleri direkten kabloyu gevşetti. Diğer taraftan da kabloyu itfaiye ekipleriyle birlikte çeken vatandaşlar martıyı kurtardı.

Gagasına saplanan kancayı çıkaran vatandaşlar martıyı dükkanlarına götürerek soba yakıp ısıttılar. Daha sonra kendine gelen martıyı saldılar. 7 saatlik yaşam mücadelesinin ardından kanat çırpan martı tekrar özgürlüğüne kavuştu.

"İnsani olarak yardım etmek zorundayız"

Martıyı gördükten sonra yetkililere haber verdiklerini belirten Kadir Çoban, "Ekiplerin ve arkadaşlarımızın yardımıyla 7 saat sonra martı kurtuldu. İnsan olarak yardım etmek zorundayız. Dilsiz hayvan. Asılı kalmış. Yardım etmek zorundasınız. Vicdanınız rahat etmiyor. Elimizden geleni yaptık. Biraz ısıttık dükkanımızda. Şimdi uçarak gitti" dedi.