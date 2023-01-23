Elektrik kablosuyla asılı bulundu

Samsun'da 40 yaşındaki bir kişi evinde elektrik kablosuyla asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Çalışkan (40) evindeki oturma adasında tavandaki çengele elektrik kablosu ile asılı halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Çalışan'ın öldüğünü tespit etti. Ümit Çalışkan'ın cansız bedeni otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.