İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elektrik kablosuyla asılı bulundu

Samsun’da 40 yaşındaki bir kişi evinde elektrik kablosuyla asılı halde ölü bulundu.

Samsun'da 40 yaşındaki bir kişi evinde elektrik kablosuyla asılı halde ölü bulundu.


Olay, Samsun'un Terme ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Çalışkan (40) evindeki oturma adasında tavandaki çengele elektrik kablosu ile asılı halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Çalışan'ın öldüğünü tespit etti. Ümit Çalışkan'ın cansız bedeni otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.