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Elektrikli asansörü çalan karı-koca gözaltına alındı

Samsun’da bir inşaatın önünde üzeri örtülü olan elektrikli asansörü çaldıkları iddia edilen karı-koca, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir inşaatın önünde üzeri örtülü olan elektrikli asansörü çaldıkları iddia edilen karı-koca, polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'um Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.'ye ait inşaatın önünde üzeri naylonla örtülü olan elektrikli asansör çalındı. M.D. polise şikayette bulundu. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olayını C.Y. (25) ve eşi F.Y.'nin (22) yaptığını belirledi. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan karı-koca, asansörü sahipsiz sandıklarını ve hurdacıya sattıklarını söylediler. Samsun Adliyesi'ne sevk edilerek, nöbetçi mahkemeye ifade veren C.Y. ve F.Y., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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