Elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Tekkeköy ilçesinde elektrikli bisikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İstiklal Mahallesi 23 Nisan Sokak üzerinde meydana geldi. Ters yönde giden elektrikli bisikletle yan yoldan gelen 55 ATF 48 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet devrilerek sürücüsü yere savruldu.

Kaza sonrası sol yanında ağrılar olduğunu ve hissizleştiğini söyleyen sürücüsü bir süre yerde kaldı. Yaralı sürücü çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.