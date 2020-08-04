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Elektrikli motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

Samsun’da elektrikli motosiklet ile seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybederek yol kenarındaki kereste yığınına çarpan İran uyruklu bir kişi yaralandı.

Samsun'da elektrikli motosiklet ile seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybederek yol kenarındaki kereste yığınına çarpan İran uyruklu bir kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu Javad Agha Hadı (54) idaresindeki elektrikli motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki kereste yığınına çarpıp devrildi. Kazada yaralanan İranlı motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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