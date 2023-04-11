Elektrikli otobüsler 7 ayda 700 bin yolcu taşıdı

İlk etapta 20 adet satın alınan bu otobüslerle 7 ayda 700 bin civarında yolcu taşındı. Yaklaşık 600 bin kilometre yol kat edildi. Başkan Mustafa Demir, geleceğin şehrini kurduklarını, elektrikli otobüs sayısını artıracaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki elektrikli otobüsler ile Samsun, hem çevre duyarlılığı hem de yakıt tasarrufuyla diğer illere örnek oluyor. Toplu taşımada tasarruf sağlamak ve karbon emisyonunu düşürmek amacıyla Türkiye'de ilk kez yerli lityum pilli, ultra hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüsler halkında tercih nedeni oldu. Geçen yıl Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'le birlikte yolcu taşımaya başlayan elektrikli otobüslerle, ulaşımda da yeni bir dönem başladı. Yazılım ve tasarımı yüzde yüz yerli olan bu otobüsler 10 dakikalık şarjla 90 kilometre yol gidebiliyor. Fosil yakıta göre 8'de 1 ekonomik ve çevre dostu olup vatandaşlara sessiz bir şekilde yolculuk yapma imkanı sağlıyor. Ayrıca elektrikli otobüsler fosil yakıtlılara göre 10 desibel daha düşük sesle çalışıyor. 10 dakikada şarj edilip yaklaşık 90 kilometre yol kat ediyor.

10 desibel daha düşük ses

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, geleceğin şehrini kurduklarını, bu nedenle elektrikli otobüs sayısını artıracaklarını söyledi. Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan ise “20 elektrikli otobüsümüz 7 aydır yolcu taşıyor. Bu sürede 700 bin civarında yolcuya hizmet sunduk. Yaklaşık 600 bin kilometre yol kat ettik. Yolcular çok sevdi. Çünkü daha çevreci ve yakıt tasarrufu açısından da değerlendirdiğimizde çok karlı. Bunun yanında daha sessiz. Elektrikli otobüsler fosil yakıtlı otobüslere göre 10 desibel daha düşük sesle çalışıyor. Bu nedenle yolcular daha konforlu buluyor” dedi.

Vatandaş yorumları

Elektrikli otobüsleri tercih eden yolculardan Arzu Deniz, “Çok güzel, çok memnunuz. Diğer otobüslere göre daha sessiz ve konforlu” diye konuştu.

Kübranur Gülaçtı ise “Gayet memnunum. Üniversiteye gidip geliyorum. Çok sessiz. Bu otobüslere binince başım hiç ağrımıyor” şeklinde konuştu.

Yolculardan Necip Sevinçli “Konforlu, sessiz, yakıt yok. Çevre dostu. Daha ne diyelim. Belediyemize teşekkür ederiz. İnşallah tüm araçlar böyle olur” ifadelerini kullandı.