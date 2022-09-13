TEKNOFEST KARADENİZ'de kısa mesafeli ring seferi yapan elektrikli otobüsler artık şehir içi ulaşımda hizmete girdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından TEKNOFEST KARADENİZ ile birlikte kısa mesafeli ring seferi ile hizmete alınan ve Türkiye'de bir ilk olan lityum pilli elektrikli otobüsler şehir içi ulaşımda hizmete başladı. İlk seferini Canik- Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında gerçekleştiren otobüsler ilk gün 3 bin 431 yolcu taşıdı.

ASELSAN ve bir otomotiv firması iş birliği ile üretilen ultra hızlı şarj özelliğine sahip lityum pilli yerli elektrikli otobüsler, Samsun'da hizmete girdi. TEKNOFEST KARADENİZ sürecinde Tekkeköy ile Çarşamba Havalimanı arasında ring görevi üstlenen elektrikli otobüsler, dün itibariyle yolcu alımına başladı. Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nden sefere başlayan elektrikli otobüsler, Belediye Evleri, Atatürk Bulvarı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne kadar yolcu taşıdı. Aynı güzergahtan da geri döndü. 10 otobüs ile 108 sefer yapan elektrikli otobüslere ilk gün 3 bin 431 yolcu bindi.

İşletme maliyeti 7'de 1

10 dakikalık batarya şarjıyla 80-90 kilometre yol giden otobüslerin Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yerli üretim, ASELSAN önderliğinde, bizim talebimizle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da desteklediği bir proje. Özelliği ne? Karbon salınımı sıfır. İşletme maliyeti 7'de bir. Son derece verimli, güvenli ve konforlu. Dün itibariyle yolcu taşımaya başladı. Samsunumuza hayırlı olsun” dedi.

Çevre ve gürültü kirliliğini azaltacak

450 kVA'lık şarj istasyonu ile Türkiye'nin en büyük kurulu güce sahip elektrikli otobüs şarj istasyonlarında bataryalarını dolduran otobüslerin ilk günkü performansının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Demir, “Elektrikli otobüsler, düşük girdi maliyetleri sebebiyle daha düşük maliyetli toplu taşımanın önünü açacak. Çevre ve gürültü kirliliğini azaltacak. Ayrıca tasarım yapılırken kullanılmayan enerjinin geri kazanılarak tekrar sistemden kullanılmasını sağlayan rejeneratif döngüsü var. Vatandaşlarımızın güvenliği, konforu bizim için çok önemli. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.