Elektronik atıklar çok tehlikeli

Dr. Yüksel Ardalı, “Kağıt ve ambalaj atıklarının dışında tehlikeli atıklar mevcut ve bunların toprağa, suya, havaya karışmaması gerek. Özellikle elektronik atıklar bu konuda çok tehlikeli” dedi.

Türkiye genelinde başlatılan “Sıfır Atık Proje”sine dâhil olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, projenin etkin ve sürdürülebilir olması amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Rektör Danışmanı ve Üniversite Sıfır Atık Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde OMÜ personeliyle bir araya gelerek sıfır atık sisteminin kurulması, atıkların sınıflandırılması, proje kapsamında yapılanlar, yapılması planlananlar ve toplanan atıkların değerlendirilmesi konularında bilgi verdi.

“Sıfır atık sisteminin sürekliliğinin garantisini vereceğiz”

OMÜ'nün tüm birimlerinde, etkin sıfır atık sistemi kurarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına “sıfır atık belgesi” için başvuracaklarını kaydeden Prof. Dr. Yüksel Ardalı, “Sıfır atık belgesi ile sıfır atık sisteminin üniversitemizde sürekliliğinin garantisini veriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da ilgili il müdürlüklerine yetki vererek her sene sıfır atık sistemini kontrol edecek. Zaten entegre sistemiyle bir kontrol söz konusu” diye konuştu.

“Sıfır atık projesinden olumlu geri dönüşler alınıyor”

Sıfır Atık Projesi'nin OMÜ genelinde sağlıklı ilerlediğini ve olumlu geri dönüşler alındığını ifade eden Prof. Dr. Yüksel Ardalı, bu kapsamda yapılanlar ve yapılması planlar hakkında şunları söyledi: “Öncelikle mevcut durumumuzu tespit ederek yaklaşık değerler elde ettik. Daha sonra OMÜ'nün ihtiyaç analizi yaparak personele eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına başladık. Bundan sonra uygulama, izleme ve kayıt tutma faaliyetlerini yapacağız. Atıkları kayıt altına alacağız ve ilgili firmaya teslim ederken elimizde ne kadar ve ne tür atık verildiğine dair yazılı bir belge olacak. Ayrıca bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında İletişim Fakültesi öğrencileri projeyi tanıtan oldukça da ilgi gören bir tanıtım filmi çekti ve üniversitemizin sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Bunun yanı sıra sosyal medya hesaplarımızdan da proje ile ilgili bilgiler ve yapılan faaliyetler sunuluyor.”

“Elektronik atıklar çok tehlikeli ve bu konuda duyarlı olmalıyız”

Atıkların sınıflandırılmasına ve mali değeri olan atıkların ekonomiye yeninden kazandırılmasına dikkat ettiklerini vurgulayan Yüksel Ardalı, “Kağıt ve ambalaj atıklarının dışında tehlikeli atıklar mevcut ve bunların toprağa, suya, havaya karışmaması gerek. Özellikle elektronik atıklar bu konuda çok tehlikeli. Toprağın kirlenmesinde yüzde 70 oranında elektronik atıkların payı var. Üniversite olarak bizim bu konuda daha duyarlı olmamız lazım. Bunun için bir atık yönetim planı hazırladık. Bu planı, eğitimli personelle birlikte sürdüreceğiz. Topladığımız evsel, tıbbı, tehlikeli, elektronik gibi her tür atığı iyi korunan geçici depolama alanlarında saklayacağız. Türüne göre depolanan atıklar kayıt altına alınacak. Haftalık toplanan atığın miktarı, yaklaşık olarak değil tartılarak net bir sayı olarak belirlenecek. Toplanan veriler de Rektörlüğe bildirilecek. Organik atıklar da Üniversitemizin toprağında kullanılacak. Kısacası geri dönüşümü sağlanabilen her atık değerlendirilecek” şeklinde konuştu.

Rektör Danışmanı ve Üniversite Sıfır Atık Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Yüksel Ardalı'nın katılımcılarının sorularını yanıtlamasının ardından bilgilendirme toplantısı sona erdi.