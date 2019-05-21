Elektronik ortam tapu işlemleri kolaylaştırdı

Bölge Müdürü Faruk Dönmez, tapu hizmetlerinin, bilgi ve belgelerin elektronik ortama alınmasıyla daha kolay ve güvenli bir şekilde verilmeye başlandığını söyledi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 172. yıldönümü nedeniyle Samsun Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Faruk Dönmez tarafından anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törenin ardından açıklamalarda bulundan Bölge Müdürü Faruk Dönmez, “Ülkede yaşayan insanlar için mal emniyeti ve bunun devlet güvencesiyle korunması olduğu kadar, toprağa dayalı bütün üretim faaliyetleri ile mekan temini çalışmalarında kamuya hizmet verecek alanların temini ve düzenlenmesinde 1'inci derece hizmet verip, teknolojiyi yakından takip eden bir kurum olarak çalışıyoruz. Bilgi ve belgeler elektronik ortama alınarak, kurulan sistemler ile vatandaşımıza sunulan hizmetler daha kolay ve güvenli bir şekilde verilmeye başlanmıştır. Web Tapu sistemi ile vatandaşlarımız, taşınmazlarını internet üzerinden e-devlet üzerinden takip edip, yönetebilmektedirler. Bu şekilde başvuru yapabilir, taşınmazlarını görüntüleyebilir, konumunu haritada görebilir ve elektronik ortamda harçlarını ödeyerek yetki verebilmektedirler” dedi.

Anıttaki tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.