Elif Alış, Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 3. oldu

Sivas'ta yapılan Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılan Samsunlu sporcu Elif Alış, Türkiye 3.'sü oldu.

Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası Sivas'ta yapıldı. 51 kiloda yarışan Elif Alış, 160 kişi arasından sıyrılarak Türkiye 3.'sü oldu. Alış aldığı bu sonuçla Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) girmeye hak kazandı. Alınan başarılı sonucun ardından konuşan antrenör Uğur Sevinç, şunları söyledi:

“Kızımız çok güzel 7 müsabaka yaptı. Yarı finalde son saniyede 1 saniye farkla şansız bir şekilde kaybetti fakat bizim gözümüzde şampiyondur. Sporcumuz bakanlığa bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne de girmeye hak kazandı.”