Elindeki tüfek düşünce kazara kendini vurdu

Samsun'da 23 yaşındaki genç, elindeki tüfeğin düşüp ateş alması sonucu kazara kendini vurarak hastanelik oldu.

Olay, Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki F.Ç., tavuklarına dadanan tilkiyi kovmak için av tüfeğini alarak beklemeye başladı. Elindeki tüfek düşünce tüfeğin kazara ateş alması sonucu F.Ç. sağ karın boşluğu, sağ dizinden ve sol elinden misket diye tabir edilen kurşun ile vurularak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.