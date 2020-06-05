İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elini kömür elezyon makinesine kaptıran kazan işçisi hayatını kaybetti

Samsun’da elini kömür elezyon makinesine kaptıran işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da elini kömür elezyon makinesine kaptıran işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Doğankaya Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir balık işletmesinde bir ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde kazancı olarak çalıştığı öğrenilen Selahattin Tütüncü (45) elini kömür elezyon makinesine kaptırarak yaralandı. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Selahattin Tütüncü ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Selahattin Tütüncü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.