Elkılıç, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürü oldu

Murat Elkılıç, 1975 yılında Çorum'da doğdu. İlkokulu Balıkesir, ortaokulu İzmir Polis Kolejinde okuyan Murat Erkılıç üniversiteyi ise Ankara Polis Akademisinde tamamladı. Mezun olduktan sonra 1997 yılında ilk görevine Muğla'da başlayan Elkılıç, burada 9 sene görev yaptıktan sonra şark hizmeti için 3 yıl Kars'ta görev yaptı. Ardından Trabzon'a atanarak burada da değişik şubelerde 8 yıl görev yaptı. Daha sonra Terme İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Murat Elkılıç, 3 yıl görev yaptıktan sonra 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayin oldu.

3. Sınıf İlçe Emniyet Müdürü Ekılıç, evli ve iki çocuk babası.