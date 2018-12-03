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Elle taciz iddiasına adli kontrol

Samsun’da sokakta bir kadına elle tacizde bulunduğu iddia edilen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da sokakta bir kadına elle tacizde bulunduğu iddia edilen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki M.Ö., yolda yürürken bir kadına elle tacizde bulundu. Şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ö., bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen genç, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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