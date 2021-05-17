Elma ve armutta karaleke hastalığına dikkat

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Tahmin erken uyarı sisteminden alınan parametreler neticesinde; bölgemizde iklim ve mevsim koşulları nedeniyle elma ve armut bahçelerinde karaleke hastalığı riski artmıştır. İlimizdeki farklı ilçelerde bulunan elektronik tahmin ve erken uyarı cihazlarından alınan veriler de hastalık riskinin arttığını göstermektedir" dedi.

Hastalıkla mücadelede ilaçlamanın önemli olduğunu dile getiren Müdür Sağlam, "Yağışlar, yüksek nem ve uygun sıcaklıklar hastalığın gelişimini hızlandıran etmenlerdir. Elma ve armut bahçesi olan çiftçilerimizin zaman geçirmeden söz konusu hastalığa karşı, elma ve armut bahçelerini ilaçlamaları gerekmektedir. Karaleke mücadelesinde;

1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında, 2.ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde), ilaçlama: Çiçek taç yapraklan yüzde 70-80 dökülünce ve diğer ilaçlamalar: Meteorolojik koşulların (Yağış, uygun sıcaklık ve nem) hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda, kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak 7-15 gün ara ile uygulanmalıdır” dedi.

İlaçlama konusunda üreticilere uyarılarda bulunan Sağlam, özellikle aşağıda bu dönemlerde bahçelerin mutlaka ilaçlı bulundurulması gerektiğini dile getirerek, "İlk ilaçlamanın bakırlı ilaçlarla yapılması, daha sonraki ilaçlamalarda ise her defasında farklı etkili maddeye sahip ilaçların kullanılması hastalıkla mücadelede başarı oranını artırmaktadır. İlimiz şartlarında bahçedeki hastalık durumuna göre fenolojik durum ve iklim şartları dikkate alındığında ilimiz için 2. (veya 3.) ilaçlama zamanı gelmiştir" sözlerini kaydetti.