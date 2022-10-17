“Elveda hayat” diye mektup yazıp intihara kalkıştı: Denize düşen şahsı balıkçılar kurtardı

Samsun'da eşinin kendisini terk etmesinden dolayı bunalıma giren bir vatandaş, “Elveda hayat” diye mektup yazıp intihara teşebbüs etti. Kayalıklardan denize düşen şahsı balıkçılar kurtardı.

Olay, İlkadım ilçesi Sevgi Park sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Mesut B. isimli vatandaş, ardında intihar mektubu bırakarak denize atlamaya çalıştı. İntihar mektubunda eşinin kendisini bırakıp gittiğini yazan vatandaş denize atlamak için kayalıklara çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Mesut B. denize düştü. Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahsı o sırada çevrede bulunan balıkçılar kurtardı. Denizden çıkarıldığında baygın olan adama ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Akabinde kayalıklardan sedye ile ambulansa taşınan şahıs, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesut B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İntihar mektubu bıraktı

Mesut B., intihara teşebbüs etmeden önce bir mektup kaleme aldı. Mektupta doğum tarihinin karşısına ölüm tarihini de yazdı. Doğum günü olan 21 Ekim'de intihar etmeyi planlayan şahıs, bugün intihara kalkıştı. Mesut B. "Elveda hayat" başlıklı mektubunda eşine olan duygularını ifade etti.