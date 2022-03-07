EMDR terapisi ile geçmişin yükünü azaltmak mümkün

Burçin Nuri Akal, “Tedavi ile oluşan yeni bakış açısı ve olumlu duygular, kişinin kendisine ve dünyaya bakışını, dolayısıyla ilişkilerini olumlu yönde değiştirir. EMDR terapisinde, yaşanan travmatik anı uyarılarak, yeniden, doğru bir şekilde bireyin işlevsel anı ağlarına bağlanması sağlanır” dedi.

Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme olarak bilinen EMDR tedavisinin, dünyada kabul görmüş güçlü bir psikoterapi yaklaşım olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nden Uzm. Dr. Burçin Nuri Akal, bilgilendirmelerde bulundu.

Olumsuz yaşantıların dışa vurumu olabilir

Olumsuz ve travmatik anıların tıpkı bilgisayara giren bir virüs gibi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Burçin Nuri Akal, “Geçmişte kalmak bugünkü hayatımızı olumsuz yönde etkilemeye devam eder. Kendimizi ya da hayatı sorguladığımız bu anlardaki soruların cevabı çok derinlerdeki travmatik yaşantılarda gizli olabilir. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (ben değersizim), olumsuz duygusal tepkileri (başarmaktan korkma) ve olumsuz bedensel tepkileri (sınav öncesi karın ağrısı) sorunun kendisi olmayıp, geçmişte yaşanan olumsuz yaşantıların dışa vurumu olabilir” ifadelerini kullandı.

Beynimizin zamanında yapamadığı işlemlemeyi yapabilir

EMDR'nin yani göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemenin, dünyada kabul görmüş güçlü bir psikoterapi yaklaşımı olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Akal, “EMDR, beynimizin zamanında yapamadığı işlemlemeyi yapmasını sağlar. Tedavi ile oluşan yeni bakış açısı ve olumlu duygular, kişinin kendisine ve dünyaya bakışını, dolayısıyla ilişkilerini olumlu yönde değiştirir. EMDR terapisinde yaşanan travmatik anı uyarılarak, yeniden, doğru bir şekilde bireyin işlevsel anı ağlarına bağlanması sağlanır” şeklinde konuştu.

Travmatik yaşantılar yeniden düzenlenebilir

EMDR terapisi ile geçmişin yükünü azaltmanın ve birçok psikolojik problemin temelini oluşturan travmatik yaşantıları yeniden düzenlemenin mümkün olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Akal, “Psikiyatrik değerlendirmede ulaşılan travmatik anı ikili uyaranlarla (ses, titreşim, göz hareketi) tekrar yaşatılarak, nörofizyolojik ve psikolojik bir süreç oluşturulur. Olumsuz anıları kaydederken oluşan duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi etkenler tekrar işlenir. Danışan her anın farkındadır. Sadece geçmiş değil, bugün ve gelecekle ilgili yapılandırılmış bir işlem süreci de bu terapinin bir parçasıdır. EMDR terapisinin iyi bir sonuç verebilmesi için bu terapinin düzenli ve belirlenmiş terapi kuralları dahilinde yapılması gereklidir. Terapistin yeterli eğitim almış olması ve iyi bir klinisyen olması da çok önemlidir” diyerek sözlerini noktaladı.