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Emekli başçavuşa FETÖ gözaltısı

Konya merkezli düzenlenen Fetuhlahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun’da emekli bir başçavuş gözaltına alındı.

Konya merkezli düzenlenen Fetuhlahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'da emekli bir başçavuş gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesinde emekli başçavuş olduğu öğrenilen İ.S.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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