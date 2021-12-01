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Emekli bekçi evinin önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun’da emekli bir bekçi evinin önünde silahla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Samsun'da emekli bir bekçi evinin önünde silahla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bekçi olarak görev yaparken 5 yıl önce emekli olan 3 çocuk babası Sadullah Bayraktar (65), sabah oturduğu apartmanın girişinde binaya yaslanmış ve kafasından vurulmuş halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.


Polis, Sadullah Bayraktar'ın yanında tabanca buldu. Emekli bekçinin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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