Emekli işçi sulama kanalında ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde emekli bir işçi sulama kanalında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, eşinden bir süre önce boşanan Bafra Belediyesinden emekli Ali Köroğlu'nun (47), ilçe merkezine 17 kilometre mesafede bulunan Üçpınar Mahallesi girişindeki sulama kanalında bir vatandaş tarafından cesedi bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ceset, buradaki işlemlerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Samsun'a otopsiye gönderildi. Şahsın en az 1 hafta önce öldüğü tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.