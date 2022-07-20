Emekli öğretmen Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen emekli öğretmen kadın, polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu iddia edilen emekli öğretmen G.B. adlı kadın gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan G.B. emniyetteki işlemlerinin ardından "devlet büyüklerine hakaret" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.B. yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.