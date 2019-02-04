Emekli öğretmenin maket gemi hobisi

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki emekli tarih öğretmeni Rıza Oflu, zamanını gemi maketleri yaparak değerlendiriyor.

Bafra ilçesinde yaşayan ve 34 yıl yaptığı öğretmenlik mesleğinden 2014 yılında emekli olan Rıza Oflu, maket gemi işine başladı. Oflu, mütevazi atölyesinde model maket gemi yaparak boş zamanlarını değerlendiriyor. Model maket gemi yapımına merak saran arkadaşı emekli matematik öğretmeni Mehmet Çakmak da atölyede Oflu'ya çıraklık yapıyor. Öğretmenlik yıllarında okulda açtığı atölyede öğrencilerine de model gemi yapmayı öğreten Oflu, her şeyi kendi kendine öğrendiğini, bilgiye erişmede internetin büyük bir rolü olduğunu söyledi.

Emekli tarih öğretmeni Oflu, "Daha önceden model uçak sertifikam vardı. Okulda atölye açtım, öğrencilere öğretmeye çalıştım. Daha sonra öğrencilerle birlikte model gemiye geçtik, onlara da bir şeyler öğrettik. Her şeyi kendi kendime öğrendim. Bilgiye erişmede internetin büyük bir rolü var. Satmak gibi herhangi bir ticari faaliyetin içerisinde değilim. Ama tabii ki tekliflere de açığız. Ama illa ben bunu satayım diye bir çabam yok. Bunlar tarihi şahsiyetleri olan gemiler. Tarihin belli bir döneminde bu gemiler yaşamış, var olmuş. O günkü şartlara göre bir takım işlevler görmüş. Kimisi savaş gemisi kimisi yük gemisi kimisi gezi gemisi şeklinde o gemilerin birebir aynısını yapıyoruz. Bir usta normal gemiyi nasıl yapıyorsa biz de aynısını yapıyoruz” dedi.

Elinde 100 gemi maketi olduğunu anlatan Rıza Oflu, "Bunları satma çabam tok. Ama biri gelir bunların hepsini alıyım der, alır götürür. Arkadaşların bahçelerinde elma ağacı var. Dut ağacı, kiraz ceviz bu ağaçlardan çok yararlanıyorum. Bunun haricinde gürgen bir de ıhlamur ağacından faydalanıyorum. Geminin her kısmında her ağacı kullanamıyorsun. Ağacın cinsine göre değişiyor. Renkli boya kullanmadığımız için meyve ağaçlarının renklerinden faydalanıyorum. Haliyle renk desenli bir şey çıkıyor ortaya. Boyaya gerek kalmıyor, doğal oluyor” şeklinde konuştu.

Oflu'nun yanında çıraklık yapan emekli matematik öğretmeni Mehmet Çakmak ise "Rıza, öğretmen arkadaşımız. Öğretmen olduğumuz için bir beraberliğimiz oldu. O sırada bu işlere yöneldiğini gördüm. Ben de biraz meraklıyım. Yanına gelip gittikçe bu işi başladım. Şu anda ona yardım etmeye çalışıyorum. Bu arada kendime de bir takım şeyler yapıyorum. Çok güzel bir uğraş” ifadelerini kullandı.