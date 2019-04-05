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Emekli polis oğlunu öldürdü

Samsun’un Bafra ilçesinde emekli polis tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Samsun'un Bafra ilçesinde emekli polis tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü.



Olay, İshaklı Mahallesi Huzur 3. Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis Ahmet A.(47), evde tartıştığı oğlu Mert A.'yı (25) beylik tabancasıyla ateş ederek ağır yaraladı. Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen Asayiş Büro ekiplerine emekli polisin küçük oğlu E.T.M.A.(19) ağabeyini kendisinin vurduğunu ileri sürdü. Emekli polisin eşi Ayşe A. ise oğlu Mert'i kocasının vurduğunu söylemesi üzerine baba-oğul, polis tarafından gözaltına aldı. Polisin malulen emekli olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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