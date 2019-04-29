İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Emlak bürosu saldırganı yakalandı

Samsun’da bir emlak bürosuna silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da bir emlak bürosuna silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir emlakçıda 15 Nisan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi emlak bürosuna silahlı saldırı düzenleyip kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen G.T.'yi (36) yakalayarak gözaltına aldı.


Polisteki sorgusu tamamlanan G.T., Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.