Emlak bürosu saldırganı yakalandı

Samsun'da bir emlak bürosuna silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir emlakçıda 15 Nisan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi emlak bürosuna silahlı saldırı düzenleyip kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen G.T.'yi (36) yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan G.T., Samsun Adliyesine sevk edildi.