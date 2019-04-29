Emlak bürosu saldırganına adli kontrol

Samsun'da bir emlak bürosuna silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir emlakçıda 15 Nisan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi emlak bürosuna silahlı saldırı düzenleyip kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, saldırıyı düzenlediği iddia edilen G.T.'yi (36) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan G.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.