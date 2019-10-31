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Emlak vergisinde ikinci taksit dönemi

Canik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü mükelleflere önemli hatırlatmada bulunarak, 1 Kasım’da başlayan ‘emlak vergisi’nin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım’da sona ereceğini duyurdu.

Canik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü mükelleflere önemli hatırlatmada bulunarak, 1 Kasım'da başlayan ‘emlak vergisi'nin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.


Emlak vergisinin mayıs ve kasım aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ikincisi 1 Kasım'da ödenmeye başlanacak. Canik Belediyesi, mükelleflerin vergilerini geciktirerek cezalı duruma düşmemeleri için hatırlatmada bulunarak son ödeme gününün 30 Kasım 2019 Cumartesi günü mesai bitimi olduğunu bildirdi.



Belediyeye gelmeden online ödeme


Canik Belediyesinden yapılan açıklamada, “1-30 Kasım tarihleri arasında toplanacak olan emlak vergisinin 2. taksiti için vatandaşlarımızın duyarlı olmasını ve yapılacak olan hizmetlerde onlarında yanımızda paydaş olarak yer almasını beklemekteyiz. Vatandaşlarımızın vergi ödemelerini belediyemiz hizmet binasına gelmeden de belediyemizin resmi web adresinden ve banka havale, EFT ve posta çeki yoluyla hesabımıza yatırabilmektedirler. İlçemizin gelişimine katkı sağlamak için vergi ödemeleriniz yapmayı unutmayalım” denildi.

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