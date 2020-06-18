Emlakçılar dışında ‘satılık' veya ‘kiralık' yazanlara 30 bin TL ceza geliyor

Gayrimenkul kredi faiz oranlarının düşmesi emlak piyasasında bir canlanmaya yol açtı. Pandemi süresinde işleri durgun olan emlakçılar da bu sürede işlerini yavaş yavaş toparlamaya başladı. Emlakçıların işlerini devam ettirmesi için zorunlu olan “mesleki yeterlilik belgesi” alma zorunluluğunun 30 Ağustos'a kadar son kez uzatıldığını ifade eden Mevlüt Oral, yönetmelik kapsamında çıkacak yeni yasa ile birlikte emlakçılığın saygınlığının artacağını, emlakçılar haricindeki başka kişilerin gayrimenkul satması durumunda büyük para cezaları yiyeceğini belirtti.

“Vergi mükellefi olup da Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almak isteyenler için son gün 30 Ağustos”

2019 Aralık'ta sona eren mesleki yeterlilik belgesi başvurularının 30 Ağustos'a kadar son kez uzatıldığının altını çizen Mevlüt Oral, “2018 Haziran ayında bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmelikten dolayı 5 Aralık 2019'a kadar alınması zorunlu olan mesleki yeterlilik belgesini herkesin alması düşüncesi ile 8 aylık bir uzama yapıldı. Yani mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenler için son fırsat 30 Ağustos'ta bitiyor. 30 Temmuz'a kadar yetki belgesi almak isteyenler müracaatını yapsın ki Ticaret İl Müdürlüğü'nün onay vermesi lazım. Son güne yakın müracaat yapıldığı zaman yetki belgeniz yetişemeyebilir” dedi.

“Emlakçılar dışında ‘satılık' veya ‘kiralık' yazanlara 30 bin TL para cezası verilecek”

Emlakçılar dışındaki kişilerin gayrimenkul satışı yapmasının cezasının çok büyük olduğunu belirten Oral, şunları söyledi:

“Kayıt dışı emlakçılar var. Bunlara biz ‘ayakçılar' diyoruz. Bugün 550 tane kayıtlı emlakçımız var. Ayakçı ile çalışmayan kaç tane emlakçı çıkar? Yasa çıktığı zaman hiçbir emlakçı ayakçı ile çalışamayacak. Bize verilen talimatlar inşallah gerçekleşir. Yasa çıktığı zaman birileri ceza yiyecek. 4 hususun altını özellikle çiziyorum. İlk olarak hiçbir emlakçının ofisine sözleşmesiz gayrimenkul girmeyecek. Bir emlakçının ayakçı ile çalıştığı tespit edildiği zaman emlakçı ve ayakçıya en büyük para cezası verilecek. Ayakçılar ise genelde kapıcılar, muhtarlar, belirli kurumlarda çalışan idareciler, bakkallar olabiliyor, herkes kendi işini yapacak. Tespit edildiği zaman bu insanlar yüzde 100 ceza yiyecek. Bakkal veya diğer dükkanlarda satılık veya kiralık daireler tespit edildiği zaman ceza verilecek. Bir esnaf kendi gayrimenkulünü satılık veya kiralık olarak diyebilir. Onun dışında tanıdık, akraba ya da başka birisinin gayrimenkulünü satmak isteyenlere 30 bin TL para cezası verilecek. Son olarak da meslektaşlarımızın tapu dairesindeki görevi, yetkisinin belirlenmesi için yetki belgesi olan kişilerin kimlik belgelerini odadan almaları gerekiyor. Bu kurallar yasallaştığı zaman emlakçılara Türkiye genelinde bir saygınlık olacak.”