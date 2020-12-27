Emniyet ekiplerinden aralıksız denetim

Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerle birlikte getirilen hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri ve Trafik Şube ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde kısıtlama sürecinde sokağa çıkma izni bulunan vatandaşların izin belgeleri kontrol ediliyor. Yapılan denetimlerde vatandaşlara gerekli uyarılar ve işlemler uygulanırken, denetimler gün boyunca sürdürüldü.