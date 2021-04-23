Emniyet Müdürü Aydemir, koltuğunu Yahya'ya devretti

sınıf öğrencisi Servet Yahya Beytekin'e devretti.

Samsun'da 5. sınıf öğrencisi Servet Yahya Beytekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenle İlkadım İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir'in makamına geçti. Servet Yahya Beytekin, temsilen polis aracıyla alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Beytekin burada, kapıdaki nöbetçi polis memuru tarafından tekmil verilerek karşılandı. Beytekin ardından da İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir'in makam odasına geçerek, makam koltuğuna oturdu.

Anons yaparak, görevlerinde başarılar diledi

İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, temsilen koltuğunu teslim ettiği öğrenci ile bir süre sohbet etti. Oldukça renkli geçen sohbette Aydemir, polis teşkilatının görevleri hakkında Beytekin'i bilgilendirdi. Polisliği çok sevdiğini belirten Servet Yahya Beytekin ise daha sonra telsizle birimlere anons yaparak, görevlerinde başarılar diledi.

Aydemir, gün sonunda ise temsilen makamını devrettiği Beytekin'e çeşitli hediyeler takdim etti. Polislerle hatıra fotoğrafları çektiren Beytekin, polis otosuyla evine bırakıldı.