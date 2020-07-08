İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emniyetin ‘maske' hassasiyeti

Samsun genelinde maske zorunluluğunun uygulanmasının ardından, Çarşamba ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız olarak sürdürerek, maskesiz dolaşmaya müsaade etmiyor.


Samsun genelinde zorunluluğun getirilmesinin ardından maske denetimleri yapılırken Çarşamba halkının çoğunluğu artık maskeyi benimsediğini kanıtladı. Tarihi Köprü'nün her iki yakasında denetimlerini sürdüren emniyet güçlerinin sıkı takibinde olan maskesiz kişiler cezadan kaçamadı. Aynı zamanda bilgilendirme yapan polis ekipleri maskesiz dolaşan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.


Normalleşme sürecinde olunsa da pandeminin daha geçmediğini, aslında bu süreçte daha dikkatli olunması gerektiğini belirten emniyet ekipleri 'maske, mesafe ve hijyen' üçlüsünün önemine işaret etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.