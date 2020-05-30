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Emniyetin şehit Arslan'ı Samsunlu

Diyarbakır’da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan’ın Samsunlu olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ın Samsunlu olduğu öğrenildi. Acı haber Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan ailesine verildi.



Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde belinde silah olduğu şüphesiyle polis ekiplerince yapılan "dur" ihtarına uymayan A.P., polise ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Atakan Arslan (31), kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acı haber, şehidin Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Diyarbakır'da 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit polis memuru Arslan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit polis Arslan'ın cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketi Samsun'a getirileceği bildirildi.

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