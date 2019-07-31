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Emniyetten bayram öncesi trafik toplantısı

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firma yetkilileri ve otobüs şoförlerine yönelik toplantı gerçekleştirildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü talimatıyla, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce yaklaşan Kurban Bayramı öncesi toplantı gerçekleştirildi. Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otogarı'nda gerçekleştirilen toplantıda, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firma yetkilileri ve otobüs şoförlerine bayram öncesi oluşacak yoğunluk dolayısıyla trafik kazalarının yaşanmaması amacıyla alınacak tedbirler hakkında bilgi verildi.

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