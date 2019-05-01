Emniyetten sağlık protokolü

Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen ile Kurumsal Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cihan Başoğlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Büyük Anadolu Hastaneleri ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü arasında kurumsal sağlık sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşme ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olan tüm personel ve birinci derece yakınları hastaneden faydalanabilecek.

Kurumsal sağlık sözleşmesini imzalayan Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, “Sağlık alanında verdiği hizmetlerle adından sıkça söz ettiren Büyük Anadolu Hastaneleri ile imzalamış olduğumuz sağlık sözleşmesinden, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm personelimiz ve birinci derece yakınları faydalanabilecek. Bu imkanı sağlayan Büyük Anadolu Hastaneleri'ne teşekkür ederim” dedi.