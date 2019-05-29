Emniyetten vatandaş ve esnafa "hırsızlık" uyarısı

Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşların ve esnafın yoğun olduğu yerler olan İlkadım ilçesi Bulvar AVM, Mecidiye Çarşısı, Subaşı ve Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde broşürler dağıtarak açıktan hırsızlık ve iş yerinden hırsızlıklara karşı vatandaşları uyardı.

Broşürlerde; “İş yerinizin önünde bulunan malzemeleri geceleri kilit altına almadan bırakmayın. İş yerinizin camlarını görüşünüzü engelleyecek şeklinde kapatmayın. Yapımı devam etmekte olan inşaatlarda her türlü güvenlik (bekçi, kamera, tel örgü vb.) tedbirini alın. İş yerinizden kısa süreli ayrılmanızda kapınızı mutlaka kilitleyin. Çalışma saatleri dışında çelik kasada yüksek miktarda para ve kıymetli ziynet eşyası bulundurmayın. İş yerinizi alarm, sensörlü aydınlatma ve entegre kamera sistemi taktırın” gibi uyarılarda bulunuldu.