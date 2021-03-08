Emriye vahşete böyle yürüdü

Samsun'da önceki gün genç kadının eski eşi tarafından çocuğunun gözü önünde darp edilmesine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Canik ilçesinde önceki gün boşandığı eski eşini çocuğunun gözü önünde darp eden İbrahim Z. ile eski eşi Emriye M.'nin buluşma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Emriye M.'nin (25) eski eşinin yanına gittiği, çocuğun da babasının yanında olduğu görüldü. Şahsın eski eşine uzun süre şiddet uyguladığı ve olay sırasında etrafta insanlar olduğu da görüldü.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Emriye M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.