EMŞAV'da yeni görev dağılımı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı'nda (EMŞAV) Samsun İl Başkanlığı'na Kenan Kaptan, Karadeniz Bölge Başkanlığı'na ise Bilal Erim getirildi.

Birçok sosyal sorumluluk projesi ile adından söz ettiren EMŞAV, yeni bir teşkilatlanmaya gitti. Yeni teşkilatlanmaya göre Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim olurken, Kenan Kaptan ise Samsun İl Başkanı oldu. Bilal Erim, yeni teşkilatlanma ve yapacakları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bundan sonra daha geniş çapta çalışmalarını yürüteceklerini ifade eden EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, “EMŞAV olarak, geçen sene şubat ayınca bir karar alındı. EMŞAV'ın daha geniş çapta çalışması ve il temsilcilikleri açılması talebimiz olmuştu. Bu gerçekleşmeye başladı. Samsun'da da bir değişikliğe gidildi. Genel merkez kararı ile Samsun'da bölge oluşturuldu. Samsun'a il başkanlığı ve Çarşamba temsilciliği atandı. İleri tarihlerde uygun görülen ilçe ve illerde de bu temsilcilikler açılacak. Bugünden itibaren gazi polisimiz Kenen Kaptan EMŞAV Samsun İl Başkanı'dır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Çarşamba temsilcimiz de Hasan Keleş olmuştur. Karadeniz Bölge Başkanı olarak da ben layık görüldüm. Bölge Başkan Yardımcımız Arif Gül, İl Başkan Yardımcımız İsmet Kutlu olmuştur. Yeni görevlerimizin herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Samsun EMŞAV İl Başkanlığı görevine getirilen Kenan Kaptan ise görevini en iyi şekilde yerine getirmek için var gücüyle çalışacağını söyledi.

Açıklamanın ardından genel merkez tarafından görevlendirilen kişilere görev yetki belgeleri verildi.