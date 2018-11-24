EMŞAV'dan 179. mevlit

mevlit okutuldu.

EMŞAV tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 179'uncusu gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim okunarak, 11'inci ayda şehit olan polislerden; Salim Şahin, Ahmet Özdemir, Halim Çalkan, Celal Kuyu, Recep Çakmak, Rıfat Sezgin ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi.

Okunan mevlidin ardından şehit yakınları ve gazilere ikramlarda bulunuldu.