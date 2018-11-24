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EMŞAV'dan 179. mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından şehitler için bu ay 179.

mevlit okutuldu.


EMŞAV tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 179'uncusu gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim okunarak, 11'inci ayda şehit olan polislerden; Salim Şahin, Ahmet Özdemir, Halim Çalkan, Celal Kuyu, Recep Çakmak, Rıfat Sezgin ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi.


Okunan mevlidin ardından şehit yakınları ve gazilere ikramlarda bulunuldu.

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