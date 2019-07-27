EMŞAV'dan 187. mevlit

'si gerçekleştirildi.

Mevlitte Kur'an-ı Kerim okunarak, 7. ayda şehit olanlardan Şehit Adnan Kılıçoğlu, Adem Erken, Mustafa Öztürk, Ahmet Birkaç ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi. Okunan mevlidin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Mevlide, EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, Türkiye Polis Emeklileri Derneği Samsun Şube Başkanı Sadık Aydın ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.