EMŞAV'dan 190. mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 190.
'sı gerçekleştirildi.
Mevlitte Kur'an-ı Kerim okunarak, 10. ay polis şehitleri Hasan Elik, Remzi Yemez, Hüsamettin Şahin, Secahattin Gülrek, Ata Derin, Salih Ersin, Osman Satılmış, Gazi Nurtekin Yenigün ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi. Okutulan mevlitin ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.
Mevlide Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve şehit yakınları katıldı.