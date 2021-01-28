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EMŞAV'dan Şehit ve Gaziler Hatıra Ormanı'na fidan dikimi

SAMSUN (İHA) – Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği ’Şehitler ve Gaziler Hatıra Ormanı’na meyve fidanı dikimi gerçekleştirdi.

SAMSUN (İHA) – Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği 'Şehitler ve Gaziler Hatıra Ormanı'na meyve fidanı dikimi gerçekleştirdi.


EMŞAV, Şehitler ve Gaziler Hatıra Ormanı'nda meyve fidanı dikim etkinliği düzenledi. Dikime Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve eşinin yanı sıra, Şehit Gazi İşlem Bürosu ekibi, EMŞAV Bölge Temsilcisi Bilal Erim, vakıf gönüllüleri Kenan Kaptan, Hasan Keleş, Murat Başer, Yusuf Bulat, Unver Levent, Olcay Karataş da katıldı.


Bilal Erim yaptığı açıklamada, “Şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Emeği geçen herkese, ayrıca fidanlarımızın bir miktarını karşılayan Necla Öztaşkın'a, Dr. Yüksel Oltulu'ya EMŞAV adına teşekkür ediyoruz” dedi.

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