EMŞAV'dan şehitler için 182'nci mevlit

Mevlid-i Şerif okutuldu.

EMŞAV tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası cumartesi günü şehitler için okutulan mevlidin bu ay 182'ncisi gerçekleştirildi. Terme ilçesi Miliç Camisi'nde okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Şehit Mustafa Zıvalı, Şehit Haluk Abdi, Şehit Uğur Taş, Şehit Mehmet Erol, Şehit Zafer Demircan, Şehit Erkan Alışır, Şehit Mehmet Erçin, Şehit Kemal Karatay ve bütün şehitler için dua edildi.

Mevlit programına, Terme Kaymakamı Mehmet Parlak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, müdür yardımcısı Necmettin Aygün, Terme İlçe Emniyet Müdürü Murat Elkılıç, MHP Terme İlçe Başkanı Bekir Yağcı ve yönetim kurulu üyeleri, EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim ve şehit ailesi işle gaziler katıldı.