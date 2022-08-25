En fazla kariyer imkanına sahip bölüm: 'OMÜ Matematik'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Fen Fakültesi Matematik Bölümü, yeni açılan ‘Bilgisayar Programcılığı' ve ‘Finans Matematiği Sertifika' programları ile en fazla kariyer imkanına sahip bölüm haline geldi.

Daha önce Mesleki Uygulama Programı, Pratik Matematik Uygulamaları Sertifika Programı, İş Arama Becerileri Sertifika Programı ve Çift Anadal Programı ile öğrencilerinin kariyer problemleri üzerine yoğun çalışmalar yürüten OMÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü bir yeniliğe daha imza atıyor. 2022-2023 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere bölüm içerisinde Bilgisayar Programcılığı ve Finans Matematiği Sertifika programları hayata geçiriliyor.

En fazla kariyer imkanına sahip bölüm

Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emin Kasap yaptığı açıklamada, bu iki sertifika programı ile yine bir ilke imza atacaklarını vurguladı. Bölüm öğrencilerinin iktisat, işletme ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde alacakları dersler ile bu sertifikalara sahip olacaklarını açıklayan Prof. Dr. Kasap, öğrencilerinin daha okurken kariyer ile ilgili problemlerini çözmek, kolay iş sahibi olmalarını ve daha donanımlı hale gelmelerini sağlamak amacıyla sürekli çalıştıklarını ve matematik bölümleri içerisinde 'en fazla kariyer imkanına sahip' bölüm olduklarını belirtti.

Son uygulama ile birlikte OMÜ Matematik Bölümü'nden mezun olan bir öğrenci 4 sertifikaya sahip olabilecek.