Ömer Urhal, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında mahalle sakini annelerle eğitim toplantısı düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Dr. Ömer Urhal, "İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası' kapsamında yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının ve vatandaşlarımızın bilgilendirilerek faaliyetlerimize destek olması amacı ile 'Narko-Rehber' modülü hazırlanarak 2017 yılında eğitim faaliyetlerine başlanmıştır. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından NARKOLOG Projesi kapsamında uyuşturucu bağımlıları üzerinde yapılan anket tabanlı araştırmalarda, bağımlıların yüzde 89,8'inin annesinin ev hanımı olduğu ve uyuşturucuyu kullandığı yerler arasında ilk sırayı yüzde 47,5 ile kendi evlerinin aldığı anlaşılmıştır. Bu sebeple İçişleri Bakanlığımız tarafından çocuklarımız ve gençlerimizin uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesi konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla 2020 yılında 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' hayata geçirilmiştir. Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Narko-Rehber faaliyetleri çerçevesinde 7 bin 921 vatandaşımıza ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında 706 annemize eğitim verilmiştir" dedi.

Emniyet Müdürü Urhal, toplantıya katılan annelere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek takdim edip günlerini kutladı.

Toplantıya ayrıca Emniyet Müdür Yardımcısı Tolga Bostancı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ali Kovancı, Selahiye Mahallesi Muhtarı Derya Bozkurt ile Selahiye Mahallesi sakinleri olan anneler katıldı.