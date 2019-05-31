En küçüğü araştırma söyleşisi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu Bilimsel söyleşi düzenledi.

Fen bilimleri öğretmenleri Uğur Adin ve Alev Çam organizatörlüğünde sunuculuğunu Türkçe öğretmeni Yusuf Batmaz'ın yaptığı Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sertaç Ötürk'ün sunumuyla gerçekleşti. İlçe merkezindeki tüm ortaokulların 7-8. sınıflarının katıldığı ''En Küçüğü Araştırmak"(CEREN ve Parçacık Fiziği) konulu bilimsel söyleşiye yoğun katılım oldu. Yoğun ilgi gösterilen programda öğrencilerin atom altı parçacıklar hakkında ve bilimsel çalışmalara dair fikir sahibi oldukları belirtildi. Söyleşiye katılan öğrenciler ilgi çekici ve farklı bir konu içeren söyleşiyi ilgi izlediklerini belirttiler.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.