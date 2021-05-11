En yüksek riskli ildi, şu an yeşile çok yakın

Korona virüsü vakalarında bir zamanlar en yüksek riskli il olarak başı çeken Samsun'da yüz binde 678,72 ile görülen zirvenin ardından vaka oranı yüz binde 189'a kadar geriledi. Vakalardaki düşüş Hayat Eve Sığar Uygulaması'na(HES) da yansıdı. Kıpkırmızı olan şehir yeşile dönmeye başladı.

Samsun'da korona virüsü vakaları düşüşünü sürdürüyor. Kentin, 8-14 Şubat'ta açıklanan ilk tabloda yüz binde 171,29 vaka oranı vardı. 27 Mart-2 Nisan'da kent yüz binde 678,72 vaka oranı ile zirveyi gördü. Türkiye'de de en riskli il olduğu 27 Mart-2 Nisan'da şehir kıpkırmızı bir görünümdeydi. Yalnızca mezarlık alanlarının güvenli olduğu görülüyordu.

Açıklanan son 5 tablodur durum tersine dönüyor. En son 1-7 Mayıs'ta vaka oranı neredeyse ilk başladığı noktaya kadar geriledi. Yüz binde 678,72 ile görülen zirve 1-7 Mayıs tablosunda yüz binde 189'a kadar geriledi. Şehirdeki kırmızı görünümse yavaş yavaş yerini yeşile bırakmaya başladı. En yüksek riskli olduğu günlerden bugüne; Samsun yeşile haftalardır hiç olmadığı kadar yakın. Şehrin 81 il arasında vaka sayısına göre 47. sıraya kadar indiği görüldü.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı Samsunlulara bu tablonun devamı için çağrıda bulundu. Bayramda da tedbirlere dikkat edilmesini isteyen Vali Dağlı, "Eğer tedbir ve kurallara titizlikle uymaya devam eder, bayramlaşmalarımızı telefonla gerçekleştirir, bu sınavı da başarıyla geçersek bayram sonrası bizi çok daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanalım. Kısıtlamaların son bulduğu sağlıklı günlere bir an önce kavuşabilmemiz için bu bayramı bir fırsat olarak değerlendireceğiniz konusunda sizlere güveniyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstereceğiniz sabır ve fedakarlık için teşekkür ediyorum" dedi.