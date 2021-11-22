Endonezya'dan OMÜ'ye iş birliği görüşmesi

Endonezya Cakarta merkezli Biru Marmara Grup (Kuliah Di Turki) CEO'su Doddy Cleveland Hidayet Putra, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı'yı ziyaret ederek yapılabilecek iş birliği imkanlarını görüştü.

Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu'nun eşlik ettiği ziyaret çerçevesinde Samsun Teknopark, UZEM ile Uluslararası İlişkiler Birimi'nde incelemelerde bulunan Doddy C. H. Putra, Teknopark faaliyetleri ve Samsun'da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022 hakkında Genel Müdür Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Mortaş ve Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Osman Özkoç'tan bilgi aldı.

Uzaktan Eğitim Merkezi'nin faaliyetleri hakkında birim personeli Sahire Doğru tarafından bilgilendirilen Putra ile birimlerin işleyişi çerçevesinde Endonezya üniversiteleri ile iş birliği ve OMÜ'de Endonezyalı öğrencilerin eğitim imkânları görüşüldü.