"Endoskopik damar çıkarma" yöntemi ile sağlığına kavuştu

Samsun'da bir hasta, koroner by-pass ameliyatında kesi izi bırakmayan damar çıkarma yöntemi ile hem sağlığına kavuştu hem de estetik görüntüsünü kaybetmedi.

Sırt ağrısı şikayeti ile yaşadığı şehirde hastaneye giden 49 yaşındaki Bircan Bahadır'a ilk önce zatürre teşhisi konuldu. İlaç tedavisi ile ağrıları geçmeyen Bahadır, VM Medical Park Samsun Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğine geldi. Koroner anjiyografi sonrası hastanın 5 damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği hekimleri tarafından by-pass ameliyatı kararı alınan hastanın operasyonunda, Karadeniz'de yalnızca VM Medical Park Samsun Hastanesinde uygulanan “endoskopik damar çıkarma” yöntemi kullanıldı.

Endoskopik damar çıkarma (EVH), koroner by-pass ameliyatı sırasında bacaktan veya koldan damar çıkartılmasını sağlayan daha az acı, küçük yara izi ve daha hızlı iyileşme imkanı sağlayan yeni bir yöntem. Bu yöntemde klasik açık cerrahide uygulanan 50-60 cm kesi yerine sadece 2 cm kadar küçük bir kesi ile endoskopik yöntemle bacaktan safen ven veya koldan radiyal arter alınabilmekte.

Operasyon, VM Medical Park Samsun Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinden Doç. Dr. Mehmet Özkan ve Opr. Dr. Tolga Önder tarafından gerçekleştirdi. Operasyon sonrası işlem hakkında bilgiler veren Opr. Dr. Tolga Önder, “Endoskopik damar çıkarma yönteminde, 2 cm'lik kesiyle bacaktan ya da koldan damar çıkartılmakla birlikte, açılan küçük kesi sayesinde enfeksiyon riski minimize edilerek, yoğun bakım süreci kısaltılmaktadır. Özellikle diyabet, obezite ve periferik damar hastalığı olan hastalarda uygulanması tavsiye edilen yöntem, daha kısa sürede iyileşme olanağı sağlamaktadır” dedi.

Bircan Bahadır ise VM Medical Park Samsun Hastanesi ailesine şükranlarını sunarak, “Beni öncelikle sağlığıma kavuşturan hekimlerime ve yoğun bakımda güler yüzüyle ilgisini eksik etmeyen yoğun bakım personeline çok teşekkür ederim” diye konuştu.