Engel tanımayan Birkan, Başkan Tok'u duygulandırdı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında İlkadım Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti. Ziyarette farklı branşlarda eğitim alan engelli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erdoğan Tok, eğitmen ve kursiyerlere gül dağıtırken kursiyerlerle beraber sohbet ederek el becerilerini geliştirdikleri çalışmalara eşlik etti. Ziyarette vücut hareketlerini kısıtlayan ve kısaca SP olarak bilinen serebral palsi hastası Birkan Duha Erdal'ın sürpriz gösterisi ile duygusal anlar yaşandı.

Başkan Tok'a teşekkür

Engelsiz yaşam sloganı ile birçok projeye imza atarak İlkadım'ı engellerin olmadığı bir kent haline getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan Tok'u serebral palsi hastası Birkan Duha Erdal'ın gösterisi ile karşılayan kursiyerler, “Engelsiz Yaşam Merkezi bizim adeta ikinci evimiz gibi. Burada hem el becerilerimizi geliştirerek ekonomik kazanç sağlayabileceğimiz çalışmalar hem de meslek sahibi olmamıza yardımcı kurslar var. Bunun dışında çok sıcak bir aile ortamı ile bu merkezde zaman geçirebiliyoruz. Biz başarının engel tanımadığını biliyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan ve sadece 1 gün değil yılın her günü bizim yanımızda olan İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'a teşekkür ederiz” diye konuştular.

“Sevgi engel tanımıyor”

Engelli vatandaşlara verdiği desteğe teşekkür etmek amacı ile Birkan Duha Erdal tarafından hazırlanan gösteriyi büyük bir beğeni ile izleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Bir kez daha gördük ki sevgi engel tanımıyor. Bugün, aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını Engelsiz Yaşam Merkezimizde bir kez daha gördük. Vücut hareketleri üzerinde kısıtlayıcı etkilere sahip olan serebral palsi hastası evladımızın müthiş gösterisi azmin ve inancın zaferiydi. Bu güzel buluşmada yetenekleri ve maharetleriyle mükemmel işler çıkaran engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Sağlanan imkanlar ve destekle büyük başarılara imza atan engelli kardeşlerimize ve eğitmenlerimize yürekten teşekkür ederim” dedi.

“Hayatın her alanında engelleri kaldırıyoruz”

“Hepimiz birer engelli adayı olarak engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalıyız” diyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Burada bizimle bir arada olan engelli kardeşlerime canı gönülden teşekkür ederim. Bizler hepimiz birer engelli adayıyız. Bu bilinçle şahsım ve belediyemiz adına yaptığımız her çalışmada engelli kardeşlerimizin gündelik hayatlarını kolaylaştıran dokunuşlarla engelleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Engelli kardeşlerimizin evlerine kapanmadan hayatın her alanında yer aldıkları bir yaşam alanı kurmak için çabalıyoruz. Bunun için de fiziki imkanların en üst seviyeye çıkarılmasının yanı sıra her bir engelli vatandaşımızın kendi ayakları üzerinde durabilecekleri meslek edindirme kurslarımıza büyük önem veriyoruz. Bulduğumuz her fırsatta bir araya gelerek beklentilerini dinliyor ve birlikte çözümler arıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın gündelik işlerini aksatmayacak ve sosyal hayata katılımlarını sağlayacak hizmetler yapıyoruz. Belediyemizin tüm alanlarında engellilerimizin ulaşımlarını sağladığımız alt yapılar mevcuttur ve bundan sonra yapacağımız projelerde de bu hassasiyetimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.